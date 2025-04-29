الإمارات.. درجة الحرارة العظمى اليوم وصلت 46 درجة مئوية

شهدت الإمارات العربية المتحدة يوما حارا اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية. ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، سُجلت أعلى درجة حرارة في الدولة عند 46 درجة مئوية في الشوامخ بأبوظبي الساعة 1:15 ظهرا اليوم 29 أبريل.

كما شهدت مناطق أخرى من الدولة درجات حرارة مرتفعة تراوحت بين 40 و44 درجة مئوية بعد الظهر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 02:36 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 20:14 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.