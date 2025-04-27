"طرق دبي": مزاد الأرقام المتميزة الـ 118 يحقق 100 مليون درهم

حقق المزاد العلني الـ 118 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، والذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي مساء أمس السبت 26 أبريل 2025، الحصيلة الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ إطلاقها، حيث سجل نحو 100 مليون درهم.

وحقق الرقم (CC22) القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيعَ بـ 8 ملايين و350 ألف درهم، تلاه الرقم (BB20) بـ 7 ملايين و520 ألف درهم، ثم الرقم (BB19) بـ 6 ملايين و680 ألف درهم، والرقم (AA707)، بـ 3 ملايين و310 آلاف درهم والرقم (AA222) بـ 3 ملايين و 300 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (118)، والذي أقيم في فندق (جراند حياة دبي)، (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و 19 و 20 BB ، حيث حددت القيمة الأسمية للأرقام 16 مليون و565 ألف درهم، بينما وصلت القيمة المحققة للأرقام 98 مليون و 830 ألف درهم.

وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، والتي تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة والتي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها.

وأتاحت الهيئة للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، وتطبيق (RTA) أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما وخضعت بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

واشترطت عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يودع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، كما أتاحت عملية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال تطبيقها أيضاً.