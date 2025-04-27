رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها لمصلحة شعبيهما.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع منذ أيام في باهالجام في جامو وكشمير، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه رفض الإمارات للإرهاب باعتباره تهديداً للأمن والاستقرار داخل المجتمعات وللسلم والأمن الدوليين.

من جانبه، عبر ناريندرا مودي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على التعزية، وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء.

محمد بن زايد:

. الإمارات ترفض الإرهاب باعتباره تهديداً للأمن والاستقرار داخل المجتمعات، وللسلم والأمن الدوليين.