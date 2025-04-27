21 ألف مستفيد من «توصيل الأدوية» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في 8 أشهر

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن خدمة توصيل الأدوية إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم، التي أطلقتها في مستشفى الفجيرة وفازت بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية عن فئة المبادرة الاستثنائية، استفاد منها نحو 21 ألف مريض خلال ثمانية أشهر، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، وأحدثت الخدمة تحولاً نوعياً في تجربة المتعاملين، ومكّنتهم من الحصول على أدويتهم في المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفى.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن خدمة توصيل الأدوية أسهمت في إلغاء الحاجة إلى الانتظار في صيدلية المستشفى، من خلال توصيل الأدوية إلى منازل المرضى مباشرة، ما أدى إلى تقليل عدد خطوات الحصول على الأدوية من سبع إلى ثلاث خطوات فقط، واختصار وقت الحصول على الخدمة من ثلاث ساعات إلى 10 دقائق، فضلاً عن الاستغناء عن الزيارات الدورية للمرضى، ما وفّر أكثر من ثلاثة ملايين دقيقة من وقت المتعاملين، وخفّض أكثر من 20 ألف زيارة إلى المستشفى سنوياً، نتيجة إعادة تصميم رحلة المتعامل بشكل استباقي.

وأوضحت أن الخدمة تعكس أثراً كبيراً في تحسين جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم من مرضى العيادات الافتراضية، الذين لم يعودوا بحاجة إلى تحمل مشقة التنقل للحصول على أدويتهم، بل تصلهم إلى منازلهم بكل راحة وسهولة، ويأتي الفوز والتكريم بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية عن فئة المبادرة الاستثنائية، ليؤكد الدور الريادي الذي تؤديه المؤسسة في تقديم نموذج جديد للخدمات الصحية الذكية والمبسطة، ما يجسّد الرؤية في تعزيز الابتكار، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات الطبية المقدمة ضمن منشآتها.

وأكّد المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، قائد فريق تصفير البيروقراطية في «الإمارات الصحية»، الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، أن فوز المؤسسة بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية عن هذه المبادرة الرائدة المطبّقة في مستشفى الفجيرة، يعكس تجسيدها لرؤية حكومة الإمارات عن نوعية الخدمات المراد توفيرها للمجتمع، والأثر المرجو منها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بتجربة المتعاملين، أردنا إحداث تحول جذري، يسهم في تسهيل حياة الفئات الأكثر عرضة للضرر، إذ بات بإمكان كبار المواطنين وأصحاب الهمم الحصول على أدويتهم وهم في منازلهم بكل سهولة، وهذا النجاح يأتي ليبرز حرص المؤسسة على ابتكار حلول ذكية ومستدامة، تجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة، وأقل تعقيداً، وأكثر قرباً من المتعاملين».

من جهته، أكّد مدير مستشفى الفجيرة، الدكتور أحمد الخديم، أن هذا الفوز يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل في المستشفى، والالتزام المستمر بتقديم خدمات صحية مبتكرة وفاعلة، مشيراً إلى أن النجاح في تطوير هذه المبادرة التي تختصر رحلة المتعامل وتوفر عليه الوقت والجهد، ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية سلسة ومرنة.