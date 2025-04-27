«طرق دبي» تفتتح تقاطعاً مجسّراً بطول 1.8 كم لخدمة «مجمع الاستثمار»

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، تقاطعاً مجسّراً محكوماً بإشارة ضوئية بطول 1.8 كم، وبسعة ثلاثة مسارات، لخدمة الحركة المرورية من وإلى مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس. كما يوفر الجسر حركة الالتفاف يميناً للدخول إلى المجمع للقادمين من دبي، وحركة الالتفاف يميناً للخروج باتجاه شارع الإمارات، لتنظيم الحركة، وضمان السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

وقد أنشِئ هذا التقاطع المجسّر في إطار حرص الهيئة على ضمان الحركة السلسة للقطارات على متن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، بحيث تتحرك على امتداد شارع اليلايس في الجزيرة الوسطية على مستوى الطريق نفسه، إلى جانب ضمان انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة، بحيث تكون حركة المركبات مفصولة تماماً عن حركة القطارات.

وسيمتد هذا التقاطع خلال المرحلة المقبلة باتجاه منطقة عقارات جميرا، عبر إنشاء طريق بمسارين في كل اتجاه، بهدف تعزيز الربط المروري في شبكة الطرق، وتأمين تنقل سلس للمركبات من وإلى هذه المنطقة الحيوية مستقبلاً.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن افتتاح التقاطع المجسّر الجديد يجسد تضافر الجهود وتكاملها مع شركة قطارات الاتحاد، لخدمة شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دولة الإمارات، والتي تسهم في تعزيز منظومة النقل المستدام، وتسريع حركة نقل البضائع والركاب على متن قطارات حديثة، آمنة وموثوقة، ومتكاملة، تواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.