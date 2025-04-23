«كهرباء دبي» تستعرض دمج الذكاء الاصطناعي بشبكات الطاقة والمياه

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خلال فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، مجموعة من أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع توزيع الطاقة لدعم الشبكة الذكية والاستجابة للانقطاعات، ومنصة تحليلات المواد - التصميم والبناء التي تعمل كخبير افتراضي في المواد الكهروضوئية، إضافة إلى أخصائي الفواتير الذكي، ومولّد وثائق المتطلبات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولوحة صوت المتعامل لجمع وتحليل ملاحظاته، وبوابة «خدماتك» الإلكترونية للموظفين التي تفهم استفسارات الموظفين، وتحللها وتستجيب لها، وتتكامل مع خدمات الموارد البشرية في نظام «إس إيه بي»، ومنصة الموارد البشرية الذكية، التي تقدم معلومات وإرشادات دقيقة بشأن مختلف استفسارات الموارد البشرية، ومنصة التشريعات، التي توفّر التوجيه المتعلق بالتشريعات المرتبطة بأنشطة الهيئة، وتدعم قسم حماية الشبكة العامة، وكذلك وكيل «لينكدإن» للتعلم الذكي، الذي يعزز تجربة التعلم عبر إتاحة مكتبة ضخمة من الدورات المرئية التي يقدمها خبراء متخصصون.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تسعى، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وأكد الطاير حرص «الهيئة» على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى دولة رائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والقطاعات الحيوية، كما أكد السعي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التشغيلية والخدمية، إلى تعزيز النمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، وضمان توفير الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة.

وتعمل الهيئة بشكل استباقي على تعزيز جاهزية خدماتها الرقمية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة، وتقنية وكلاء استخدام الحاسوب، وتقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي.