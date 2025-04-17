حمدان بن محمد يُعيّن 5 مديرين تنفيذيين في «المعرفة والتنمية البشرية» بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2025، بتعيين فاطمة إبراهيم عبدالله بالرهيف مديراً تنفيذياً لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام، بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والقرار رقم (22) بتعيين د.وافي داوود موسى جعفر علي مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير الاستراتيجي بالهيئة، والقرار رقم (23) بتعيين د.عبدالرحمن حسن عبدالله ناصر مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسّسي بالهيئة.

كما أصدر سموّه القرار رقم (24) بنقل د.آمنة عبدالله إبراهيم غلوم المازمي، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعيينها مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير والتنمية البشرية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والقرار رقم (25) بنقل المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، د.سعيد مبارك خلفان خرباش المري، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.