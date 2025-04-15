منصور بن زايد يبحث مع المدعي العام لروسيا تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما القانونية والقضائية منها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.