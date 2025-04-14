"أحمد الشرع" يتصدّر "إكس" في الدولة.. "مرحبا الساع بضيف الإمارات"

تصدر وسم #أحمد_الشرع و وسم #الرئيس_السوري قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وتداول وسم "أحمد الشرع" آلاف المتابعين، من مواطنين ومقيمين، وسط ترحيب شعبي ورسمي واسع بزيارة الرئيس السوري إلى الدولة.

وأكد المتابعون على أن مشاهد الاستقبال التي جرت للرئيس السوري والوفد المرافق له، ورسائل الأخوّة، وصدى اللقاءات الرسمية كلها جسّدت عمق العلاقة بين الإمارات وسورية في مرحلة تتجه نحو الشراكة والتكامل.

ووجد متابعون أن الزيارة تشكّل محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتنمية، والاستقرار الإقليمي.

وقالت المتابعة راميا: "سورية في محيطها وعمقها العربي.. #الرئيس_السوري #أحمد_الشرع ووزير خارجيته في زيارة لدولة الأمارات الشقيقة".

ورحب مواطنون بالرئيس الشرع بعبارات ترحيبية، فقال المتابع أحمد بوطحنون: "الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يستقبل الرئيس السوري #احمد_الشرع في ابوظبي وذلك في أول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً و مرحبا بك في بلدك الثاني دولة #الامارات عاصمة التسامح والمحبة والسلام".

وقالت المتابعة حمده: "مرحبا الساع بضيف الإمارات و رئيس الدولة".

كما رحب المتابع بومايد بـ "سورية الجديدة" في الإمارات، قائلا: "استقبل الشيخ #محمد_بن_زايد الرئيس السوري #أحمد_الشرع في العاصمة #أبوظبي.. أهلاً بـ #سورية الجديدة في قلب الامارات".

ووصف متابعون مشاهد زيارة الشرع بمعانقة الإمارات لسورية، فقال المتابع علي العولقي: "الإمارات تعانق سورية".

كما تداول مئات المتابعين قول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن استقرار سورية وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم لسورية وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.