طقس الغد صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38، والمد الثاني عند الساعة 01:40،

والجزر الأول عند الساعة 19:23، والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:30، والمد الثاني عند الساعة 21:47، والجزر الأول عند الساعة 16:09، والجزر الثاني عند الساعة 04:20.