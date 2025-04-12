عبدالله آل حامد: الإمارات تلتزم بالحق وتواجه الادعاءات بالوقائع

قال رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، إن «الفريق القانوني الإماراتي قدم أداءً مميزاً أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً قوة الموقف الإماراتي في مواجهة ادعاءات باطلة من القوات المسلحة السودانية، التي تسعى لصرف الأنظار عن مسؤوليتها في الفظائع الجارية في السودان».

وأضاف أنه «منذ بدء الأزمة حرصت الإمارات على دعم الحلول السلمية بالتعاون مع المجتمع الدولي».

وأكّد أن «الإمارات تلتزم بالحق وتواجه الادعاءات بالحجج والوقائع، لا بالشعارات، وتخاطب العالم بلغة القانون بثقة وثبات».