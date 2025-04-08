رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، نيجيرفان بارزاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموّه مع نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، وإمكانات تنمية التعاون وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل إلى أبوظبي، في وقت سابق، أمس، حيث كان في استقباله بمطار البطين، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.