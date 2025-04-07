"دبي الخيرية" تدعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بـ 5 ملايين درهم

أعلنت جمعية دبي الخيرية تقديم دعم مالي بقيمة 5 ملايين درهم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تعزيز جهودها في توفير حلول إسكانية مستدامة للأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي.

يأتي هذا الدعم في إطار التزام جمعية دبي الخيرية بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدائم للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الأفراد والأسر المتعففة في المجتمع، ويهدف التبرع إلى تمكين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من توسيع نطاق مبادراتها وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للمستحقين.

وسلم أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية شيكا بالمبلغ لمحمد حسن الشحي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة.

وأعرب السويدي عن فخره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهو تعاون يعكس الروح التضامنية التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ويؤكد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي.

وقال إن هذه المساهمة تأتي امتدادا لمساعي الجمعية في دعم مستهدفات عام المجتمع 2025، وترسيخ نهج دبي في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المشتركة، وانطلاقا من الإيمان بأن توفير مسكن كريم هو أساس الاستقرار الأسري والاجتماعي، معربا عن سعادته بأن تكون الجمعية جزءا من الجهود المباركة للحكومة الرشيدة التي تهدف إلى تقديم تسهيلات للمواطنين تضمن حصولهم على مساكن لائقة وبأسعار مناسبة.

وتواصل جمعية دبي الخيرية توظيف شراكاتها الإستراتيجية لتعزيز المبادرات المجتمعية انطلاقا من دورها كنموذج رائد في العمل الإنساني مما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون، ومن خلالها يتم تبادل الخبرات والموارد، ويتمكن الشركاء من تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية الإنسانية والمجتمعية.