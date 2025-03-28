رئيس الدولة يتبادل هاتفيا تهاني عيد الفطر مع قادة الدول الشقيقة وشيخ الأزهر

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصالات هاتفية التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع كل من، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب سموه وقادة الدول الشقيقة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وينعم على الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.