«مؤسسة الجليلة» تتلقى تبرعات بـ 50 مليون درهم لـ «صندوق الطفل»

أعلنت «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية» تلقيها تبرعات بقيمة 50 مليون درهم، لمصلحة «صندوق الطفل»، من رجال أعمال وداعمين للعمل الخيري، وذلك خلال سحور أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة، تحت شعار «أمسية الأمل».

وقد أُقيمت الفعالية التي استضافها الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال،

رجل الأعمال مجيد حميد جعفر، وحرمه لين جعفر، في منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل»، وشهدت تسجيل أكبر حملة جمع تبرعات يقودها متبرع منذ إطلاق المؤسسة في عام 2013، ما يعزز تأثير «صندوق الطفل» الهادف إلى علاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال، وإحداث تحول إيجابي في حياة الأطفال.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بسخاء المتبرعين، وجهود رجل الأعمال مجيد جعفر وحرمه في دعم صحة الأطفال، وقال: «لطالما كانت دولة الإمارات رائدة في العطاء، وما شهدناه الليلة من كرم استثنائي يجسد التزام وطننا الثابت بضمان حصول كل طفل على الرعاية التي يستحقها، فخورون بهذا العمل الخيري الملهم الذي جاء تزامناً مع عام المجتمع، الذي نحتفي خلاله بروح التكاتف المجتمعي، من أجل الخير ودعم الإنسانية».

حضر الفعالية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة عضو مجلس إدارة دبي الصحية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، والمدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، الدكتور عبدالله الخياط، ونخبة من كبار رجال الأعمال والداعمين للعمل الخيري.

وسيسهم الدعم الكبير من المتبرعين في توسيع نطاق تأثير «صندوق الطفل»، من خلال توفير العلاجات المنقذة للحياة، ودعم الأبحاث الطبية الرائدة، وتنفيذ برامج رعاية صحية متخصصة للأطفال وأسرهم من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وتضمنت الأمسية مزاد «الأمل» الخيري الذي أداره المذيع التلفزيوني والإعلامي المعروف، توم أوركهارت، حيث أتيحت للحضور فرصة دعم برامج رعاية المرضى والمشروعات التحولية التي تعزز صحة الأطفال، في الوقت الذي تعهد فيه المستضيفان، بمضاعفة أول 20 مليون درهم يتم جمعها من التبرعات، بالتعاون مع مجموعة إينوفو ومجموعة أباريل، في مبادرة جسدت أسمى معاني العطاء، لتضفي على الليلة طابعاً إنسانياً خاصاً.

من جانبهما، أعرب مجيد ولين جعفر عن بالغ امتنانهما وتقديرهما لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على حضوره الكريم ودعمه لهذا الحدث، ولجميع الضيوف الذين جمعهم هدف نبيل، قائلَين: «كان مشهداً مؤثراً للغاية أن نرى تكاتف رواد العطاء والعمل الإنساني لدعم الأطفال، وإحداث فرق حقيقي في حياتهم، إن نجاح هذه الأمسية يجسد قوة العطاء الجماعي في عام المجتمع، فخورون بدعم رسالة (صندوق الطفل) في منح الأمل لمزيد من الأطفال وأسرهم».

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق التأثير الكبير لبرامج الرعاية الصحية التابعة لـ«مؤسسة الجليلة»، والدور المحوري للعمل الخيري في تطوير خدمات الرعاية للأطفال، قائلة: «ممتنون لهذا العطاء اللافت من المستضيفيْن، هذا الإنجاز الإنساني يعكس سخاء مجتمعنا، وإيماننا المشترك بأن كل طفل يستحق فرصة للحصول على رعاية طبية مميزة، لقد أسهم (صندوق الطفل) في مساعدة آلاف الأطفال، ومن خلال التبرعات التي تم جمعها الليلة، سيواصل مهمته في رسم مستقبل مشرق لآلاف آخرين، وهو ما يجسد روح الشهر الفضيل».

وشملت قائمة المتبرعين البارزين خلال السحور مجموعة إينوفو، ومجموعة أباريل، وأمنيات العقارية، وUPL، وداون تاون فنتشرز، إضافة إلى عدد من الداعمين الذين اختاروا عدم الكشف عن هويتهم.

وبهذا الإنجاز يواصل «صندوق الطفل»، التابع لمؤسسة الجليلة، مسيرته نحو بناء مستقبل يتيح لكل طفل - بغض النظر عن ظروفه - فرصة الحصول على رعاية طبية شاملة في مستشفى الجليلة للأطفال، وهو أول مستشفى متخصص للأطفال في دولة الإمارات.

أحمد بن سعيد:

• الإمارات رائدة في العطاء، والفعالية تجسّد التزام وطننا الثابت بضمان حصول كل طفل على الرعاية التي يستحقها.