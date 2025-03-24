رجل أعمال إماراتي يسهم في «وقف الأب» بـ 35 مليون درهم

قدّم رجل أعمال إماراتي 35 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتجسّد حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعّالة، بهدف حشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً، لتمكينهم من العيش الكريم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

ويأتي إسهام رجل الأعمال الإماراتي في سياق التفاعل المجتمعي الكبير، من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع حملة «وقف الأب» التي تسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وتسهم حملة «وقف الأب» في ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، والتنافس على المشاركة الفاعلة في مبادرات الخير، كما تعبر الحملة عن رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري بما يحقق فلسفتها الإنسانية في استدامة العطاء.