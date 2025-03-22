طقس صحو اليوم وأمطار محتملة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً نهاراً، ويصبح غائماً غرباً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر صباح الأحد.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها/10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07، والمد الثاني عند الساعة 01:29، والجزر الأول عند الساعة 08:45، والجزر الثاني عند الساعة 21:18.