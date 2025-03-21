"أبوظبي للتقاعد": 6 شروط لتسجيل رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إمكانية تسجيل المواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص في نظام التقاعد مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التقاعدية التي يوفرها.

وأوضح الصندوق أن التسجيل متاح لجميع أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشروعات الصغيرة بشرط استيفاء 6 شروط رئيسية وهي ألا يقل عمر المواطن عن العمر المحدد في القوانين السارية وألا يزيد عمره عن سن الإحالة للتقاعد عند التحاقه بالنظام وأن يكون لائقًا صحيًا لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية معتمدة من جهة طبية حكومية وألا يكون مؤمنًا عليه أو متقاعدًا من أي نظام تقاعد آخر في الدولة وألا يكون من المتقاعدين العسكريين، وتقديم المستندات الرسمية والرخص التجارية التي تثبت ملكية النشاط أو الشراكة فيه، دون الحاجة إلى عقد عمل.

وأشار الصندوق إلى أنه يتيح للمتقاعدين الاشتراك مرة أخرى كعامل لحساب أنفسهم وفقًا للشروط والضوابط القانونية

وأكد إمكانية إتمام عملية التسجيل عبر موقعه الإلكتروني داعياً رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة للاستفادة من المزايا التأمينية مثل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة مما يسهم في تأمين مستقبلهم وأسرهم ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.