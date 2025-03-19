2573 مستفيداً من خدمات «اجتماعية كلباء»

أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية أن إجمالي المستفيدين من خدمات فرعها في كلباء يبلغ 2573 شخصاً، تشمل كبار المواطنين، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، والمرضى النفسيين، والأطفال.

ويقدم الفرع مجموعة من الخدمات الاجتماعية والرعاية المنزلية، إلى جانب العيادة الاجتماعية للأطفال، والعيادة الطبية المخصصة لكبار المواطنين والفئات المسجلة.

وقالت دائرة الخدمات الاجتماعية، في تصريحات إعلامية، أمس، إن الفرع يواصل تنفيذ برامج ومبادرات تعزز التلاحم المجتمعي، وتوفر دعماً شاملاً للأفراد والأسر، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على بناء الإنسان وتنمية قدراته، وترسيخ الترابط الأسري والقيم المجتمعية.

وذكرت الدائرة أن الفرع يوفر خدمة الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين تجاوزوا الـ60 عاماً، إضافة إلى بعض ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين، من خلال أربعة فرق طبية متخصصة، يضم كل منها طبيباً عاماً، وممرضة، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائياً أو أخصائية اجتماعية.

وأضافت: «يعمل فريق آخر مكون من 65 موظفاً على دعم كبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم، عبر مبادرة «خوي»، لمرافقتهم إلى المستشفيات أو تسهيل إنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية، فيما يشارك متطوعون من مدينة كلباء في تقديم الرعاية المنزلية لهذه الفئة، لضمان حصولهم على الدعم اللازم».

ولفتت الدائرة إلى أن خدمات الرعاية المنزلية تُنفذ وفق جدول زيارات أسبوعية أو شهرية، بناءً على احتياجات كل حالة، من قبل فرق الأخصائيين الاجتماعيين والكادر الطبي التابع للدائرة، لضمان متابعة مستمرة لوضع كبار المواطنين الصحي والاجتماعي.

وقالت: «يخصص فرع الدائرة مساعدات شهرية للأسر المتعففة وعديمي الدخل، تصل إلى 21650 درهماً شهرياً بحد أقصى، وفق دراسات دقيقة للحالات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تُمنح مساعدات مؤقتة للأسر المتضررة، مثل أسر نزلاء المؤسسات العقابية، والعائل غير العامل، وأسر المهجورات والأرامل، قبل تحويلها إلى مساعدات شهرية مستدامة وفقاً للوائح المعمول بها».