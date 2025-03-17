إطلاق حملة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ في أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، حملة "إفساح الطريق لمركبات الطوارئ"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل ممثلة في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل).

تأتي الحملة انسجاماً مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز ورفع الوعي المجتمعي، بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ مثل الإسعاف وسيارات الإطفاء والشرطة يسمح بوصولها بشكل أسرع إلى موقع الحادث، مما قد ينقذ أرواحا أو يقلل من حدة الإصابات، كما أن كل ثانية لها قيمة في حالات الطوارئ وأن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خاصة في حالات الحرائق أو الحوادث الطبية الحرجة.

كما أكدت على أن إفساح الطريق ليس فقط لصالح المرضى أو المصابين، بل أيضاً لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطيرة ويحتاجون إلى الوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، مشيرةً إلى أن التعاون المجتمعي والالتزام بالقوانين يسهمان في توفير بيئة أكثر أماناً للجميع.

ودعت السائقين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار ورؤية المركبات المخصصة للطوارئ، مما يعكس روح التعاون في دعم جهود إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

وأوضح مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، أن إطلاق حملة توعوية لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ يُعد أمراً حيويًا لإنقاذ الأرواح وتقليل وقت الاستجابة في الحالات الحرجة.

وتعزز هذه الحملة الوعي بالقوانين المرورية، وتحسن سلوك السائقين، وتقلل الازدحام، مما يسهم في وصول فرق الطوارئ بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث، بالإضافة إلى ذلك، تعزز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية وبناء الثقة في خدمات الطوارئ، مما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية والعامة وجودة الحياة.

وتركز الحملة بشكل رئيسي على نشر التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ميدانية ومحاضرات توعوية تستهدف السائقين وأفراد المجتمع بمختلف فئاته.