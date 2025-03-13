ولي عهد رأس الخيمة يوجه بتنظيم 9 أعراس جماعية

وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بتنظيم تسعة أعراس جماعية حتى نهاية العام الجاري، بواقع عرس جماعي كل شهر، في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن في رأس الخيمة، بعد صلاة العصر حتى المغرب، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في الدولة.

ويأتي تنظيم الأعراس الجماعية بوصفها خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء ومصاريف الزواج لتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية، وفي إطار الحرص على تحفيز مشاركة الشباب والنساء كونها نهجاً متوارثاً ومتجذراً في المجتمع الإماراتي، ولدورها المباشر في دعم انسجام وتلاحم المجتمع وتجسيد صورة التكاتف والتعاون على مستوى الوطن.