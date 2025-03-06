«طرق دبي»: تسجيل المركبات الجديدة إلكترونياً من المنزل

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يمكن لمُلّاك المركبات تسجيل مركباتهم الجديدة من المنزل، من دون الحاجة إلى الانتظار أو زيارة مراكز الخدمة لتسجيل المركبة الجديدة، مشيرة إلى أنه يتوجب على المتعاملين زيارة موقع الهيئة الإلكتروني، وتحميل المستندات المطلوبة، لإنجاز المعاملة بكل سلاسة وإصدار ملكيّة المركبة الجديدة.

وحددت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبات الجديدة، فبالنسبة للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، يتوجب تقديم الهوية الإماراتية، وشهادة جمركية إلكترونية، وعقد المبايعة، إضافة إلى وثيقة تثبت مطابقة المركبة للمواصفات الخليجية (وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - قطاع المطابقة)، في حال كانت غير مطابقة في البطاقة الجمركية.

وبالنسبة للمقيمين أوضحت الهيئة أنه يتوجب عليهم تقديم الهوية الإماراتية، وشهادة جمركية إلكترونية وعقد المبايعة، أما في ما يخص المقيمين خارج إمارة دبي فيُشترط تقديم الهوية الإماراتية، بجانب خطاب رسمي من الشركة التي يعمل فيها المتعامل مختومة وموقعة من الشركة (فرع دبي)، وشهادة جمركية إلكترونية، وعقد المبايعة.

واشترطت الهيئة بالنسبة للشركات التجارية تقديم خطاب من الشركة معتمد من الشخص المخوَّل، والهوية الإماراتية للشخص المخوَّل، وصورة عن الرخصة التجارية السارية المفعول، وعقد تأسيس الشركة مترجم إلى اللغة العربية (ترجمة قانونية)، وشهادة جمركية إلكترونية، وعقد المبايعة، أما للشركات التجارية (المنطقة الحرة) فقالت إنه يجب عليها تقديم الهوية الإماراتية للشخص المخوَّل، بجانب خطاب معتمد من الشركة، وصورة عن الرخصة التجارية، وشهادة جمركية إلكترونية، وعقد تأسيس الشركة مترجم إلى اللغة العربية (ترجمة قانونية)، وعقد المبايعة، وخطاب من سلطة المنطقة الحرة في جافزا ومدينة دبي للإعلام ومطار دبي.

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات أنه بالنسبة للهيئات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية، يجب تقديم خطاب رسمي من الدائرة أو الهيئة الحكومية، والهوية الإماراتية للشخص المخوَّل، وشهادة جمركية إلكترونية، بينما أفراد الهيئات الدبلوماسية يُشترط تقديمهم الهوية الإماراتية، والبطاقة الدبلوماسية (في حال عدم وجود هوية إماراتية)، وشهادة عدم ممانعة من وزارة الخارجية (في حال تسجيل مركبة بلوحات قنصلية).