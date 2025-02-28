لجنة تحري «هلال رمضان» تعقد اجتماعها اليوم في موقع الحصن

تعقد لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات اجتماعها بموقع الحصن التاريخي، في العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025، برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وحضور نائب رئيس المجلس، الدكتور عمر بن حبتور الدرعي، ولجنة تضم ممثلين عن المجلس ووزارة العدل وخبراء فلكيين.

ويأتي تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمراكز المتخصصة في رصد الأهلّة المنتشرة في أرجاء الدولة.