محمد بن زايد وميلوني يشهدان جانباً من منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، أمس، جانباً من فعاليات «منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي»، وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى الجمهورية الإيطالية.

وسلّطت جلسات المنتدى الضوء على حلول الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، بجانب اهتمام دولة الإمارات وإيطاليا بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي واقتصاد الفضاء، إضافة إلى فرص الاستثمار المشترك في إفريقيا ومعالجة تغير المناخ، وإدارة الموارد، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمن المنتدى جلسات للتواصل واجتماعات الأعمال الثنائية بين قادة الأعمال الإماراتيين والإيطاليين لاستكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية والتجارية الجديدة. وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وإيطالية في العديد من المجالات، منها التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستثمارات المستدامة، فيما شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال في الإمارات وإيطاليا.