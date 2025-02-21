رئيس الدولة يشارك في لقاء أخوي مع قادة مجلس التعاون والأردن ومصر في السعودية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر تعزيز التعاون بين الدول.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا".

وتابع سموه قائلا: "وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء".