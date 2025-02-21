مكتوم بن محمد: الإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، ديمتري باتروشيف.

تناول اللقاء، الذي جرى في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما ضمن القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك».

وأضاف سموه: «استقبلت اليوم معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، كما تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين».

وأكد سموه: «الإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي».

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر.

مكتوم بن محمد:

• علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

• نتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.