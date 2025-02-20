5 ساعات دوام المدارس الخاصة في دبي خلال رمضان

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن ساعات اليوم الدراسي في مدارس دبي الخاصة، خلال شهر رمضان الفضيل، لا تتجاوز خمس ساعات حدّاً أقصى خلال أيام الأسبوع، على أن تلتزم الإدارات المدرسية بانتهاء الدوام المدرسي الساعة 12 ظهراً حدٍّاً أقصى يوم الجمعة.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»: «حرصاً على إثراء تجارب التعليم والتعلم للطلبة بما يتناسب مع الأجواء الإيمانية خلال الشهر الكريم، هناك عدد من الإرشادات والتعليمات التي تم اعتمادها أخيراً، والتي من شأنها ضبط إيقاع العملية التعليمية، وتعزيز تجربة الطلبة المعرفية خلال أيام الصيام، إذ ينبغي على المدارس الخاصة بدبي استثناء الطلبة الصائمين من المشاركة في حصص التربية البدنية.

وشددت الهيئة على المدارس الخاصة في دبي، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور في المدرسة حول مواعيد بداية اليوم الدراسي ونهايته.

وقالت: «نبارك لطلبتنا وللمجتمع التعليمي اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، راجين أن نستمد من أيامه المباركة أسمى المعاني الطيبة والقيم الإيجابية من العمل الدؤوب والمثابرة».