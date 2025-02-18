منصور بن زايد يطلع على عروض الشركات الوطنية والدولية في «آيدكس 2025»

زار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، من 17 إلى 21 من شهر فبراير الجاري.

واطلع سموّه خلال جولة في أجنحة ومنصات عدد من الشركات والجهات الوطنية والدولية، على أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

وتبادل سموّه الأحاديث مع ممثلي الدول والشركات، واستمع إلى شرح بشأن أهم ابتكاراتهم في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري، وإنتاجهم من الأنظمة التكنولوجية الدفاعية المتطورة.

وقال سموّه إن مستوى المشاركات في المعرض يجسّد أهميته المتزايدة بوصفه منصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الدول والشركات.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره للمنظمين والشركاء، وجميع الجهود التي بذلت في سبيل مواصلة إنجاح المعرض وتطوره في كل دوراته.

يذكر أنه منذ انطلاق الدورة الأولى لـ«آيدكس» عام 1993 يواصل المعرض تحقيق تطور نوعي في الحجم والمشاركة الدولية.

وتشهد الدورة الحالية من المعرضين - التي تضم فعاليات الدورة الـ17 لمعرض «آيدكس»، والدورة الثامنة لمعرض «نافدكس» 2025، وتُنظم من قبل مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن وتستمر إلى 21 فبراير الجاري - زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1565 شركة من 65 دولة، بنمو 16% في عدد الشركات المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة، لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع، كما تشهد مشاركة 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، إضافة إلى مشاركة 41 جناحاً وطنياً، فيما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%.

وتشارك في الدورة الحالية للمعرضين سبع دول جديدة، هي: قطر وإثيوبيا وهنغاريا، ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وقبرص، كما أُضيفت قاعة جديدة للمعرض، وهي رقم 14، المقابلة للمنصة الكبرى، وتضم 341 شركة عارضة، وتم إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات تحت اسم «CBRNE»، ويشارك فيها 38 شركة عارضة من 13 دولة.

وسيتم عرض ما يزيد على 3300 منتج وتقنية في دورة عام 2025 من المعرضين، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي يلعبه معرضا «آيدكس» و«نافدكس» في دعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين يستقطب المعرض ما يزيد على 156 شركة ناشئة محلية ودولية، تشكل ما نسبته 10% من إجمالي الشركات العارضة.

وكشفت شركات وطنية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية، خلال أجنحتها المشاركة في المعرض عن أحدث تقنياتها الدفاعية والأمنية المتطورة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المُسيّرة، مثل: الطائرات والزوارق والآليات المُسيّرة وغيرها.

وأعلنت «إيدج»، المجموعة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات خلال مشاركتها في فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025.

ويأتي إطلاق الحلول الجديدة تعزيزاً لمحفظة المجموعة المتنوعة لتصل إلى 216 منتجاً فريداً، ما يمكنّها من تعزيز السيادة الوطنية على أنظمة الدفاع الحيوية، ومواصلة نموها دولياً من خلال الشراكات والصادرات.

وتواصل «إيدج» تحقيق تغييرات جذرية في معايير الصناعة ضمن المجالات الجوية والبرية والبحرية فضلاً عن الإنترنت والفضاء، بسرعة وكفاءة أكبر، بدءاً من مرحلة التطوير إلى التسليم وبأسعار تنافسية جداً، ويشمل ذلك حلول الاتصال عالمية المستوى، وحلول التشفير السيادية، وقدرات ما بعد الكم، وأيضاً من خلال قيادة عمليات تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكيّف مع البيئات التشغيلية الحديثة.

وتضم الحلول الجديدة التي تطلقها «إيدج» في القطاع الجوي «أنافيا HT-750»، الطائرة المروحية فائقة التكنولوجيا ذات الحمولة العالية، والتي تمتلك قدرات الاستطلاع والمراقبة والرصد وتوصيل البضائع، و«P145i»، محرك الطيران المُصمم للعمل في كل الأحوال الجوية وسداسي الأسطوانات وثنائي الأشواط بسعة 1.8 لتر، والذي يعمل بحقن الوقود، وتُصنّعه شركة «باورتك» التي أطلقتها مجموعة «إيدج» أخيراً.

كما تشمل حلول القطاع البري الجديدة، مركبة هافوك القتالية الروبوتية، التي تنتجها شركة «ميلرم للروبوتات» ومقرها إستونيا، وسلسلة طرازات الجيل الثاني من مركبة عجبان التي تنتجها شركة نمر، والتي تشمل ثلاث مركبات مدرعة جديدة ومتعددة الأدوار (عجبان 441AE، وعجبان 432AU، وعجبان 452A).

وضمن فئة الأسلحة الخفيفة، تشمل المنتجات الجديدة بندقية كراكال القناصة متعددة العيارات (CSRM).

وفي القطاع البحري، أطلقت «إيدج» سفينة من طراز «FA-400» التي يبلغ طولها 45 متراً وتمثّل الجيل المقبل من سفن الدوريات البحرية، والتي جرى تصميمها بملكية فكرية وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توسّع «إيدج» قدراتها ضمن مجال الاتصالات الآمنة ومكافحة الطائرات دون طيار والحرب الإلكترونية عبر عرض هاتف «كاتم إكس 3 إم»، جهاز الاتصالات المتين والآمن والنموذجي المُعدّ لمهام الاتصالات الحساسة في ميدان المعركة، ونظام «شادو 3» المحمول وذاتي القيادة المضاد للطائرات دون طيار، ونظام المراقبة «بوردر شيلد»، من بين حلول أخرى.

ويكشف «فضاء»، ذراع إيدج لتكنولوجيا الفضاء، عن «TACTICA»، نظام القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر وتبادل المعلومات، والذي يُسخّر قوة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث ثورة في مجال استخبارات الفضاء، وتم تصميم نظام «TACTICA» لتعزيز عملية اتخاذ القرار وفاعلية المهام، ما يمثّل شهادة على الريادة التكنولوجية لـ«إيدج» في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبهدف دفع عجلة التقدم التكنولوجي، تطلق مجموعة إيدج برامج رئيسة، وتكشف عن مجموعتها الأكثر تطوراً حتى الآن من أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات والأنظمة الكهروبصرية. وتشمل تلك الحلول المتطورة أجهزة مدمجة صلبة مانعة للاهتزاز، وكاميرات كهروبصرية عالية الدقة من طرازات «مرصاد»، ورادارات من الجيل المقبل من محفظة طرازات «تواق»، التي جرى اختبارها أخيراً في دولة الإمارات.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، حمد المرر: «نحرص على ترسيخ مكانة إيدج مجموعةً رائدةً عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة ترسم ملامح مستقبل الحروب، لاريب أن هذه الباقة من الحلول لا تشكّل أكبر حجم لعروضنا، بل تُظهر أكثرها تقدماً وتطوراً، حيث نُقدّم حلولاً من الجيل المقبل والتكنولوجيا المهمة التي تدعمها».

وأضاف: «لقد تخطيّنا بالفعل مرحلة توفير أنظمة منفصلة نحو تطوير قدرات متكاملة ومتعددة المجالات تهدف إلى تحسّين فاعلية المهام، وتضمن التفوق التشغيلي، وبدءاً من المنصات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة ووصولاً إلى الاتصالات الآمنة وحلول مكافحة الطائرات دون طيار، جرى تصميم كل منتج نكشف عنه خلال (آيدكس 2025) لتحقيق تأثير واقعي هائل».

وتابع: «من خلال توسيع آفاق الابتكار التكنولوجي، ودفع عجلة التعاون في منظومتنا ككل، نعمل على تعزيز مكانة (إيدج) مجموعةً رائدةً عالمياً في تقديم قدرات دفاعية وأمنية متقدمة».