محمد بن راشد: فخورون بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،اليوم، معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين، حيث أعرب سموه عن فخره بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع، ورحب بالمتخصصين من كل أنحاء العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " أثناء زيارة معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين … على مساحة مليون قدم مربع ويعرض حوالي مليون منتج لـ5500 شركة من 129 دولة يعتبر هذا المعرض بين الأكبر عالمياً في مجال الأغذية .. الأغذية تجارة .. الأغذية ثقافة .. الأغذية صحة .. الأغذية جودة حياة ."

وأضاف سموه: " فخورون بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع .. ونرحب بالمتخصصين من كل أنحاء العالم ."