"فرجان دبي" تعلن فوز 5 مشاريع بجوائز مسابقة "الهوامير الصغار"

أعلنت فرجان دبي، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، عن المشاريع الفائزة بجوائز مسابقة "الهوامير الصغار"، والبالغة قيمتها 10 آلاف درهم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان الذي تنظمه "فرجان دبي"، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري في حديقة مشرف الوطنية في دبي.

وتعد مسابقة "الهوامير الصغار"، إحدى مبادرات مهرجان الفرجان، وهي عبارة عن مسابقة ريادية تمنح الأطفال فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً ريادياً أمام الجمهور، مما يعزز لديهم روح ريادة الأعمال في بيئة تنافسية مشجعة، حيث يشارك الاطفال بعرض منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ما يمنحهم منصة لتطوير مهاراتهم في التسويق، والإدارة المالية، وخدمة العملاء، كما تهدف المسابقة إلى غرس قيم المبادرة والاعتماد على الذات في جيل المستقبل.

المشاريع الفائزة

وكشفت "فرجان دبي" عن فوز كلّ من مشروع (ازرع مع سعيد)، و(بادج ات)، بجائزة "المشروع المبتكر"، وهي جائزة تُمنح خصيصاً للمشروعات المبتكرة والمميزة التي اتّسمت بالتفرُّد والحداثة، حيث فاز كل منهما بجائزة قيمتها 1500 درهم.

فيما فاز بجائزة "المشروع المميز" كل من: مشروع (ج س م إكسسوارات)، ومشروع (تيم قولازو)، وهي الجائزة التي لاقت إقبالأً واسعاً من المشاركين وأثارت اهتمام كافة الحضور في المهرجان، حيث حصل كل منهما على جائزة بقيمة 2000 درهم. بينما حصد مشروع (دكّان الفريج) جائزة الهامور الصغير وقيمتها 3000 درهم؛ وهذه الجائزة تُعد مزيجاً بين الابتكار والتميُّز، حيث تُمنح لأكثر المشاريع تفرُّداً خلال المهرجان.

ويُقام مهرجان الفرجان هذا العام، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، العام 2025 "عام المجتمع" والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

تحفيز روح الريادة

وأكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن مسابقة الهوامير الصغار أتاحت الفرصة أمام الأطفال لعرض مشاريعهم التجارية المختلفة، وذلك في إطار جهود "فرجان دبي" لدعم وتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الأطفال وسط أجواء احتفالية، بما يمكّنهم من خوض التجربة بشكل واقعي يغرس لديهم قيمة الاعتماد على الذات ويفتح أمامهم آفاقاً تمكّنهم من أن يصبحوا روّاد أعمال ناجحين في المستقبل.

وأضافت: "وفّرت هذه الفعالية التي عُقدت خلال يومي 14- 15 فبراير الجاري، مساحة للأهالي والمجتمع لدعم المواهب الشابة بهدف تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، حيث اكتسبوا من خلالها خبرة عملية في كيفية إدارة مشاريعهم وتطويرها وفقاً لمتطلبات السوق".

وذكرت أن المسابقة أقيمت للأطفال من عمر 7- 14 عاماً، إذ تضمنت شروطها تسليم خطة عمل المشروع، مع ضرورة تواجد الأطفال في الكشك الخاص بهم من بداية الفعالية وحتى نهايتها، لافتة إلى أن فرجان دبي وفّرت الأكشاك للأطفال مجاناً، بهدف تشجيعهم على المشاركة وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال.

وتسعى فرجان دبي، من خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، إلى ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة، في تجربة مجتمعية متكاملة تعكس روح دبي وقيمها، ويخلق منصة تشاركية تتيح للأفراد والمشاريع الناشئة فرصة الظهور والتفاعل مع المجتمع في بيئة احتفالية مميزة.

يذكر أن "فرجان دبي" تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع