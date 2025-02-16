منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لروسيا الاتحادية دينيس مانتوروف، والوفد المرافق له.

وتبادل سموه والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، وسفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر، وعدد من المسؤولين.