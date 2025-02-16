جمارك دبي تطلق جائزة «بصمة» لحماية الملكية الفكرية

أطلقت جمارك دبي جائزة «بصمة» لتطوير الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية، انسجاماً مع أهداف «عام المجتمع»، من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات.

وتأتي الجائزة في إطار جهود جمارك دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع، وزيادة وعي أفراده بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على هذه الحقوق، والتصدي بكل حزم للبضائع المقلدة.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الأولى مخصصة لكل أفراد المجتمع، والثانية لطلبة المدارس والجامعات، لتشجيع الأجيال الناشئة على المشاركة بفعالية في توعية المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتأثيراتها البيئية والصحية والاقتصادية.

وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزير مبارك، أن جمارك دبي ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والمبدعين والمبتكرين، في ضوء رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

وقالت ضابط أول توعية وتثقيف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، عائشة حارب، إن جمارك دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحرص على تنظيم جائزة الملكية الفكرية لطلبة المدارس والجامعات على مستوى الدولة سنوياً، مشيرة إلى أن الدائرة أطلقت، بالتزامن مع «عام المجتمع»، فئة جديدة من الجائزة تشمل كل أفراد المجتمع، لتشجيعهم على الابتكار، وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية. وحول الجائزة وشروطها، قالت إنها مخصصة لأفضل مبادرة توعوية، حيث تندرج تحت كل فئة ثلاث فئات، الأولى يقوم خلالها المتسابق بالاشتراك في الجائزة عبر إعداد محتوى مرئي فيديوي، وتحديد قناة التواصل الاجتماعي التي سيتم بث الحملة عليها، حيث سيتم اعتماد المحتوى ووسيلة التواصل الاجتماعي من قبل فريق عمل الجائزة، أما الفئة الثانية فستكون من خلال كتابة مقال أو قصة قصيرة حول تأثير الملكية الفكرية على المجتمع، وتحفيز حماية الإبداع والابتكار، والفئة الثالثة عبر بودكاست لتسجيل صوتي يناقش أهم جوانب الملكية الفكرية بطريقة ابتكارية مؤثرة، مشيرة إلى أنه سيتم دعم المشاركين كافة وتوجيههم من مرشدين متخصصين في مجال حماية الملكية الفكرية.

وأوضحت أنه سيتم استلام نموذج المشاركة حتى 17 فبراير الجاري، وتلقي المحتوى واعتماده خلال الفترة من الثالث إلى الـ25 مارس المقبل، على أن يتم تكريم المراكز الأولى الفائزة بالجائزة، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام.