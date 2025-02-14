"أدنيك" تطلق أول تجمع عالمي لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر "CBRNE"

أطلقت مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن وبتنظيم من قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع مبادرة جديدة تحت اسم "CBRNE HUB " تقام بالتوازي مع معرضي "آيدكس" و"نافدكس"؛ في القاعة الـ 14 للمعرض .

وتهدف منصة "CBRNE HUB"، إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الدولي من خلال إنشاء أول تجمع عالمي يضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر "CBRNE".

وتتوافر في المنصة فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة، ومناقشة أحدث الابتكارات والحلول من خلال استعراض الشركاتلأحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة، وأدوات الكشف والرصد والاحتواء ومواجهة المخاطر، إضافة لمناقشة الحلول الرقمية الذكية والتقنيات غير المأهولة في التعامل مع التهديدات الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرة.

أحدث الحلول في مجال الاستعداد والاستجابة

ويضم المركز عدداً من القادة العالميين والخبراء المتخصصين لمناقشة الاتجاهات والتحديات الناشئة، وسيُقدم أحدث الحلول في مجال الاستعداد والاستجابة لمخاطر "CBRNE"، إضافة لعقد عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تُمّكن المتخصصين بالمهارات والمعرفة اللازمة؛ التعامل الفعال مع حوادث "CBRNE".

وستنظم قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع، وهيئة الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، ووزارة الطاقة والشركات المشاركة في المنصة، عدداً من الورش التوعوية للتعريف بخطر هذه الأسلحة "CBRNE"، وستوفر فرصاً للإبداع والتواصل الاستثنائي بين الأطراف، إضافة لاستقطابها عدداً من القادة العسكريين والخبراء والمتخصصين من 16 دولة، و35 شركة ومؤسسة عسكرية.

ومن المقرر أن يجذب المركز عدداً من المشاركين الدوليين رفيعي المستوى، بما في ذلك القادة العسكريين وخبراء الدفاعوالمهنيين في الصناعة وصنَّاع السياسات، فضلاً عن وزراء الدفاع وكبار صنَّاع القرار، بهدف تعزيز التعاون والابتكاروالاستعداد الاستراتيجي في مجال الأمن العالمي.

وسيعرض مركز "CBRNE" حلولاً لمخاطر المواد الكيميائية وكيفية معالجة تأثيرها واحتوائها وإزالة التلوث منها، إضافة لتهديدات الأسلحة البيولوجية وطرق التصدي لمخاطرها من خلال المراقبة والاستجابة السريعة.

وتعزيز الكشف والحماية الإشعاعية، كما سيركز على التهديدات النووية مع التأكيد على الكشف والاحتواء وتدابير الاستجابة الطارئة لتخفيف النتائج الكارثية، ورصد كيفية مواجهة التهديدات التفجيرية وتحييدها.