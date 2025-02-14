«التسامح والتعايش» تطلق مسابقة «مدار» لطلبة الجامعات

أطلقت وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع أندية التسامح بالجامعات، مسابقة «مدار التسامح» لطلبة الجامعات الإماراتية والجامعات الدولية على أرض الإمارات، وذلك برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتسمح المسابقة بإطلاق العنان لمواهب الطلاب في مجالات متنوّعة للتعبير عن قيم التسامح والتعايش، من خلال تقديم مشاريعهم في ثلاث فئات هي التسامح عبر الأفلام القصيرة، والتسامح عبر المشاريع المستدامة، والتسامح وتطوير الألعاب الإلكترونية.

كما أطلقت الوزارة خمس دورات وورش عمل متخصصة في مجالات المسابقة الثلاثة، لتعريف المشاركين بشروطها وتدريبهم على المهارات المطلوبة لإنتاج أعمالهم، بمعدل دورة أسبوعياً تسمح بمشاركة 100 طالب.

وقالت المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، إن مسابقة «مدار» تمثل منصة للمبدعين من طلبة الجامعات، ليعبّروا عن أفكارهم ومواهبهم بأسلوب إبداعي لدعم قيم التسامح والتعايش، مؤكدة أن فئة التسامح عبر الأفلام القصيرة تركّز على إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تحكي قصصاً في التسامح والتعايش والشمولية والتنوّع، فيما تسعى فئة التسامح عبر المشاريع المستدامة، إلى تعزيز التسامح بشكل مبتكر من خلال هندسة مشاريع مستدامة، وتركّز فئة تطوير الألعاب الإلكترونية على تصميم وتفعيل وإنشاء ألعاب إلكترونية تعبر عن قيم التسامح بشكل تفاعلي وعصري، منبهة إلى أن آخر موعد لتقديم الأعمال هو 23 مارس المقبل.

وأضافت أن جوائز المسابقة في فئاتها الثلاث هي 5000 درهم للفائز في كل فئة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت ورشاً تدريبية لمن يرغبون في المشاركة لتعزيز قدراتهم، وشرح آلية تنفيذ المشروعات المشاركة طبقاً لشروط المسابقة الموجودة بكل تفاصيلها على موقع أندية التسامح في الجامعات (www.toleranceclubs.ae).

وأوضحت الصابري أنه يمكن لطلاب الجامعات العمل معاً في مجموعات تصل إلى ثلاثة أعضاء أو تقديم مشاركات فردية (في جميع فئات المسابقة)، ويُسمح للمجموعة بتقديم مشاركتين كحد أقصى في كل فئة، وبحد أقصى أربع مشاركات، في حين لا يسمح بتقديم مشاركة تم تقديمها في أي مسابقة أخرى أو منشور آخر.

عفراء الصابري:

مسابقة «مدار» تمثل منصة للمبدعين من طلبة الجامعات، ليعبّروا عن أفكارهم ومواهبهم بأسلوب إبداعي لدعم قيم التسامح والتعايش.