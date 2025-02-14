الإمارات تطلق الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة

أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، وبحضور مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية، ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.

وقال عبدالله ناصر لوتاه: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في 17 دولة شريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي». وستتولى رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، عهود بنت خلفان الرومي، فيما سيتولى دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبدالله ناصر لوتاه، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.

عهود الرومي:

. دولة الإمارات مستمرة في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لصنع غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.

عبدالله لوتاه:

. المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، جسر عالمي يربط دولة الإمارات بـ17 من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.