"الصحة": 180 منشأة صحية معتمدة في الدولة بمجال الطب التكاملي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المنشآت الصحية المعتمدة في الدولة بمجال الطب التكاملي بلغ 180 منشأة، بالإضافة إلى أكثر من 2100 ممارس متخصص، و310 فنيين في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة لـ "الإمارات اليوم" أنه تم دمج الطب التكاملي مع الطب التقليدي تحت مسمى "الطب الاندماجي"، بهدف تحقيق تكامل شامل بين العلاجات التقليدية والممارسات التكميلية، مما يعزز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال معالجة الجسم والعقل والروح إلى جانب علاج الأعراض المرضية وفق أسس طبية حديثة.

وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الطب التقليدي متجذر بعمق في تاريخ الإمارات، حيث بدأ منذ زمن طويل مع الطب العشبي والممارسات العلاجية التقليدية الأخرى، ورغم أن الإمارات تُعد إحدى أكثر الدول انفتاحًا عالميًا، حيث يعيش فيها ما يقارب 200 جنسية بسلام، جالبين معهم ممارساتهم الطبية التقليدية، إلا أن الحاجة برزت إلى تنظيم هذا المجال بشكل رسمي، لذلك تم تأسيس مركز "زايد للأعشاب" أول مركز للطب التقليدي والتكميلي في الدولة والمنطقة عام 1989، ومن بعدها حظيت هذه المنظومة بدعم حكومي قوي، مما أدى إلى دمج الطب التكاملي ضمن النظام الطبي الحديث في الدولة.

وأضاف لـ "الإمارات اليوم" على هامش "منتدى الصحة العالمي" ضمن جدول أعمال اليوم الأخير للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أنه بلغ عدد ممارسي الطب التكاملي في الدولة أكثر من 2100 ممارس، وأكثر من 310 من الفنيين بهذا التخصص، إضافة إلى 180 منشأة صحية معتمدة تعلم في مجال الطب التكاملي والتي تم دمجها مع الطب التقليدي على مستوى الدولة لتحقيق رفاهية الإنسان وتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية الشاملة.

وفيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، أوضح "الأميري" أن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا رئيسيًا للطب الاندماجي، مشيرًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تم استخدامها بالفعل منذ سنوات، وستلعب دورًا متزايدًا في مستقبل العلاجات بشكل عام، لا سيما في مجال الطب الاندماجي.