أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا بدءاً من الغد، مع احتمال سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط حركة الرياح وتشكل الضباب.

وتفصيلا، أفاد المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية خلال الأيام المقبلة، أن يكون طقس الجمعة، غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ً مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا آخرا السبت المقبل، ويكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية ،مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، الأحد المقبل ، ونشاط حركة الرياح وتصل إلى 35 كم/، كما يتوقع سقوط أمطار الاثنين المقبل على بعض المناطق الشمالية والشرقية والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ً