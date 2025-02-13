رئيس الدولة يؤكد أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ماركو روبيو، بحثا خلاله تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس «حل الدولتين».

محمد بن زايد:

. تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس «حل الدولتين».