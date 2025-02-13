تفاهم بين بلدية دبي و«الفاو» للارتقاء بالنُظم الغذائية الزراعية

أبرمت بلدية دبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون والشراكة الفاعلة، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الارتقاء بالنُظم الغذائية الزراعية، والتغذية، والنُظم الغذائية الصحية، وتعزيز سلامة الغذاء، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة.

وقّع المذكرة كل من مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمدير العام المساعد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور عبدالحكيم الواعر، في إطار فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025».

وتستهدف المذكرة توفير إطار عمل للتعاون بين الطرفين لتعزيز النقلات النوعية في النُظم الغذائية الزراعية على مستوى إمارة دبي عبر نشر أفضل الممارسات التي توفر إنتاجاً وغذاء وبيئةً وجَودة حياة أفضل، كما تنص على دعم الحملات المتعلّقة بالأنظمة الغذائية الصحية من خلال أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة، ودعم التغذية المدرسية والبرامج الغذائية في الإمارة، فضلاً عن تقديم الإسهامات الفنية للدراسات حول مواضيع سلامة الأغذية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بن غليطة: «قطاع الغذاء من القطاعات التي تحظى بأولوية وطنية استراتيجية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، من منطلق أساسي هدفه ضمان جَودة الحياة الشاملة للمجتمع، وتوفير المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. نحرص في بلدية دبي على تطوير ركائز منظومة شاملة ومستدامة للغذاء في دبي، توفّر أفضل النُظم الغذائية والزراعية الخالية من المخاطر الغذائية كالتزام مستمر لتحقيق أفضل مستويات جَودة الحياة للمجتمع، ونثمّن التعاون الجديد مع منظمة الفاو، ونتطلع إلى ترسيخ أفضل الممارسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد أنظمة غذائية وزراعية متكاملة ومستدامة وسليمة، تعزز من مستويات التغذية المُحسنة وسلامة الأغذية».

من جانبه، أكّد عبدالحكيم الواعر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع بلدية دبي يُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الفاو ودولة الإمارات في مجال النُظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي والتغذية الصحية في الإمارة. وأضاف: «الشراكة تدفعنا إلى المزيد من الالتزام بتطوير نُظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز سلامة الأغذية».