"فلاي دبي" لـ "الإمارات اليوم": طلبية مرتقبة لشراء طائرات في نوفمبر المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث أن الناقلة تدرس صفقة لطلب طائرات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الطلبية الجديدة خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل.

وذكر الغيث لـ "الإمارات اليوم"أن الشركة تتوقع أن تتسلم 10 إلى 12 طائرة من طلبياتها طراز بوينغ ماكس 737 خلال العام الجاري.

وفي العام الماضي كشفت «فلاي دبي» عن تأثيرات كبيرة على خطط النمو لديها، بسبب التحديث الأخير بشأن التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفع الناقلة إلى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات، واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها، بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وطالبت «فلاي دبي» شركة «بوينغ» بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.

وتشغل فلاي دبي أسطول مكون من 88 طائرة بوينغ. : وتضم شبكة وجهات تضم أكثر من 126 وجهة في 55 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.