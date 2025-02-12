محمد بن راشد وأحمد عبدالله الأحمد الصباح يبحثان العلاقات الأخوية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها، أمس، في دبي وتستمر إلى 13 فبراير الجاري، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث ألقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كلمة رئيسة ضمن أجندة فعاليات القمة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، واستعرض معه العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مثمر في مختلف المجالات.

وأكد سموه دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين الدول كافة، خصوصاً في مجال الارتقاء بالعمل الحكومي واستشراف المستقبل، وترسيخ الشراكات بين الحكومات العربية في مختلف المجالات، لتحقيق نهضة تنموية شاملة لشعوب المنطقة.

كما أكد سموه أهمية النتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام الماضية، ودورها في تحقيق التقارب بين الدول، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في كل القطاعات الحكومية، بما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على اقتصادات الدول ورفاهية شعوبها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص أمنياته لدولة الكويت قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والنمو والازدهار.

من جهته، ثمن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين شعوب المنطقة، وفتح آفاق جديدة أمام حكوماتها لتطوير أدائها، وتحسين خدماتها، بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لكل دول وشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز أمن الدولة في دبي، طلال بالهول الفلاسي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم.

محمد بن راشد:

. القمة العالمية للحكومات تسهم في ترسيخ العلاقات بين دول المنطقة في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الدائمة بينها.

. القمة العالمية للحكومات عملت، على مدار الأعوام الماضية، على تحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق نمو مستدام في كل القطاعات.

أحمد عبدالله الأحمد الصباح:

. نثمّن دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين شعوب المنطقة، وفتح آفاق جديدة أمام حكوماتها، لتطوير أدائها وتحسين خدماتها.