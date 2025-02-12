محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء باكستان مسارات التعاون

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، محمد شهباز شريف، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي، أمس، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفرص تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وتناول اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي - أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات العالم، للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، واستشراف فرص المستقبل، كما تطرق اللقاء إلى أبرز المحاور التي تتضمنها أجندة القمة العالمية للحكومات 2025.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكداً سموه متانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، والحرص المشترك على تطوير تلك العلاقات إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات.

وثمن سموه مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني في أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتطوير سياسات تلبي تطلعات الشعوب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان، خصوصاً في المجالات التنموية.

وأشاد بالتجربة الناجحة لدولة الإمارات في العمل الحكومي، مؤكداً أن نموذج الإمارات في تطوير السياسات الحكومية يمثل قدوة يحتذى بها في المنطقة والعالم.