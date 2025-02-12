محمد بن راشد: حريصون على تمكين قيادات العمل الحكومي لمواجهة المتغيرات العالمية

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي، أمس، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء، بمشاركة غوستافو بيترو أوريغو في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، حيث ألقى كلمة رئيسة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي - استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا الصديقة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على توثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير آلياته، من أجل تمكين قيادات العمل الحكومي من وضع خطط فعّالة لمواجهة المتغيرات العالمية على مختلف الصعد، وتلبية تطلعات الأجيال القادمة في التنمية المستدامة والازدهار.

وأشار سموّه إلى أن القمة العالمية للحكومات تفتح آفاقاً جديدة أمام الحكومات، كمنبر عالمي رئيس للحوار وتبادل الرؤى والأفكار، بما يعود بالفائدة على المجتمعات كافة.

من جانبه، أكد غوستافو بيترو أوريغو عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكولومبيا، وسعيهما المشترك لترسيخ التعاون الدولي، وتطوير منهجية العمل الحكومي لمواجهة الاستحقاقات التنموية والتحديات الاقتصادية الراهنة، وثمّن الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات كمنصة كبرى تسهم في رسم التوجهات المستقبلية للعالم.