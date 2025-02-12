غواتيمالا تتطلع إلى تطوير الشراكات مع الإمارات

أكدت وزيرة الاقتصاد في غواتيمالا، غابرييلا غارسيا، أن بلادها تتطلع باهتمام إلى تطوير علاقات اقتصادية وشراكات مع دولة الإمارات، خصوصاً في مجال البنية التحتية، لافتة إلى أن الإمارات تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ورأس المال اللازم للاستثمار في الموانئ والمطارات في غواتيمالا، ما سيسهم في تسريع عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأشارت غارسيا، في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين غواتيمالا والشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي والتغيرات في موازين التجارة الدولية.

وقالت غارسيا إن عام 2025 سيكون محورياً للنظر في توسيع العلاقات التجارية، ليس مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، ولكن مع أوروبا أيضاً.

وأضافت أن بلادها تسعى إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، بحيث تحقق الفائدة لكل من المستثمرين والاقتصاد الغواتيمالي على حد سواء.

وأوضحت غارسيا أن الصادرات الغواتيمالية إلى الإمارات تتركز حالياً في القهوة والهيل، مؤكدة وجود مجال واسع لتعزيز التجارة الثنائية. وأفادت بأن بلادها تسعى بنشاط إلى تطوير العلاقات التجارية مع الإمارات، معتبرة أن هناك فرصاً كبيرة لم يتم استغلالها بعد.

وأكدت وزيرة الاقتصاد في غواتيمالا أن الاقتصاد الغواتيمالي هو الأكبر في منطقة أميركا الوسطى، حيث تتوقع البلاد تحقيق نمو بنحو 3.7%، أي بالقرب من مستويات 2024.