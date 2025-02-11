محمد بن راشد يلتقي رئيسي بولندا وكولومبيا ورئيس وزراء الكويت

إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

كما حضر الجلسة إلى جانب سموهما كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

كما إلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس بولندا بحضور، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد ،وسموّ الشيخ أحمد بن محمد ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس كولومبيا العلاقات الثنائية، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات .