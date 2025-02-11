مكتوم بن محمد: "قمة الحكومات" الحدث الأهم لرسم ملامح مستقبل العالم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن القمة العالمية للحكومات تعتبر الحدث الأهم لرسم ملامح مستقبل العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تنعقد اليوم القمة العالمية للحكومات، الحدث الأهم لرسم ملامح مستقبل العالم حيث يجتمع أكثر من 30 رئيس دولة و 140 وفداً حكومياً وآلاف الخبراء وقادة الفكر في دبي لبحث مستقبل العالم في قطاعات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتعليم والاستدامة وغيرها".

وتابع سموه قائلا: " تحتوي القمّة على العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات التي تناقش التحديات والفرص لصنع سياسات حكومية أكثر ابتكارًا تأخذ العالم وشعوبه إلى غدٍ أفضل".