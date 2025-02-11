حمدان بن محمد: دعم الشباب وتمكينهم أولوية لنا

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، جانباً من أعمال «منتدى القيادات العربية الشابة»، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

والتقى سموه خلال الزيارة مع أعضاء مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، وعدد من المسؤولين والمتحدثين المشاركين في المنتدى، الذي يستضيف شخصيات وخبرات عربية بارزة في مجال إعداد الشباب العربي، قيادياً واقتصادياً ودبلوماسياً ومعرفياً، إضافة إلى أسماء عربية لمعت عالمياً في مجالات ريادة الأعمال والإبداع الرياضي والثقافة والفنون، حيث قدموا كلمات مهمة وشاركوا في جلسات حوارية متنوّعة.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الشباب هو من يصمم مستقبله ويصنعه، وأن الطاقات الشابة العربية كثيرة وجديرة بالثقة والمسؤولية، وقادرة، حال دعمها ببرامج التمكين وبناء القدرات وصناعة الفرص وتمويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، على أن تكون القيادات المستقبلية الأكفأ لمسارات التنمية العربية الشاملة والمثمرة اقتصادياً واجتماعياً.

وقال سموه: «دعم الشباب وتمكينهم أولوية بالنسبة لنا، وهو ما تحرص عليه مبادرة القيادات العربية الشابة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ نحو عقدين من الزمن، لإعداد جيل من القيادات الشبابية المؤهلة بالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة لتحقيق التطلعات والطموحات وريادة المستقبل».

وأضاف سموه: «لدينا ثقة مطلقة بإمكانات الشباب العربي، وقدرتهم على المساهمة الإيجابية في تطوير الرؤى الاستراتيجية الفاعلة، وتصميم السياسات الحكومية المؤثرة، ورسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمجتمعاتهم وأوطانهم وللعالم»، ويستضيف المنتدى أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم العربي من أعضاء مبادرة القيادات العربية الشابة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً.

أجندة متكاملة

وانطلقت أعمال المنتدى بكلمة رئيسة ألقاها رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، خلفان جمعة بلهول، أكّد فيها أن الشباب العربي هو اليوم من يمكّن المجتمعات العربية بامتلاكه المهارات المتقدمة والتخصصية وإتقانه للغة العصر المتمثلة في التكنولوجيا وتوظيفه التحول الرقمي والابتكار التقني، كمنصات الذكاء الاستراتيجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في جسر أي فجوات وتفعيل كل الإمكانات في بناء المستقبل.

وأكّد خلفان بلهول أن الطاقات الواعدة هي شباب هذه الأمة بأفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم، وأن مبادرة القيادات العربية الشابة تجمع نخبة النخبة من العقول العربية الشابة الذين يقدمون نموذجاً للشباب العربي كقوة أمل لا يأس وقوة منتجة وليست معطلة، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مبادرة القيادات العربية الشابة لأن الاستثمار في الشباب العربي هو استثمار في المستقبل، ولأن الشباب يُشكل القوة الإنتاجية الأكبر في الوطن العربي.

وأشار إلى أن دورنا أن نوفر الفرص والإمكانات للشباب ليقودوا مسيرة التنمية في العقود القادمة، متسائلاً كيف نكون فقراء ونحن لدينا أغلى ثروة وهي الشباب؟ مشيراً إلى أن مهمتنا أن نساعد شبابنا في تحقيق أحلامهم وترجمة طموحاتهم، لأن الشباب كما يصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هم القوة والطاقة القادرة على تمكين المنطقة من استعادة مكانتها.

فرص نوعية

وعدّد خلفان بلهول حزمة فرص نوعية للشباب العربي، أولها، الذكاء الاصطناعي الذي يغير وجه كل القطاعات المحورية لمستقبل العالم، وثانيها، اقتصاد البيانات التي سينمو حجمها عالمياً بنسبة 300% بحلول 2030، وثالثها، تمكين التكنولوجيا الخضراء التي يمكن أن توفر ما قيمته 10 تريليونات دولار من الفرص في التكنولوجيا المستدامة، ورابعها، التقنية الحيوية والطب الشخصي الذي ينمو بنسبة 11% سنوياً، وخامسها، الحلول الزراعية المستدامة التي يمكن أن تحمي الأراضي الزراعية العربية التي يتعرض منها 18% للخطر بسبب تغير المناخ، وأن تعزز الأمن الغذائي العربي بتطوير تقنيات زراعة مستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إعداد قيادات للتحديات

وقدّم المنتدى دليلاً لتعزيز نهج صناعة القيادات العربية الشابة من خلال جلسة رئيسة لرئيس مجلس الأمة السابق في دولة الكويت، مرزوق الغانم، تحدث خلالها عن أهمية إعداد القادة لتحديات العالم الجديد.

وقال: «لا يسعني إلّا أن أستذكر رجلاً من أخيار العرب، هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الحي في قلوب العرب والمسلمين، الذي يجسد فطرة الإنسان العربي السليمة، الذي يحب لأخيه الإنسان ما يحبه لنفسه، وأشكر أبناءه شعب الإمارات الأحباء على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها في دولة الإمارات»، وقال رئيس مجلس الأمة السابق في دولة الكويت، مرزوق الغانم: «مبادرة القيادات العربية الشابة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد استشراف سموه للمستقبل، والشكر موصول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تبنّي هذه المبادرة ودعمها، وسعيد بأن أكون في دبي مدينة الطموح والشباب»، ونوّه الغانم بأهمية دور الإعلام في تمكين الشباب العربي وتحقيق الأهداف والطموحات والرؤى العربية، داعياً القيادات العربية الشابة إلى إتقان التعامل الإعلامي التفاعلي المدروس.

الشباب مستقبل الاقتصاد

وفي جلسة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أكّد العلاقة العضوية بين أدوار القيادات العربية الشابة وصناعة المستقبل المنشود للاقتصاد العربي.

وشكر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق مبادرة القيادات العربية الشابة، التي جمعت القيادات العربية وصنعت فرصاً للشباب.

وأكّد أن الحكومات تلعب دوراً أساسياً في إشراك الشباب بشكل فاعل في الاقتصاد لأنهم ثروة بشرية بمهاراتهم التي تواكب احتياجات الحاضر والمستقبل، لافتاً أيضاً إلى أهمية توفير بنية تحتية جاهزة وبيئة تشريعية حاضرة لتواكب هذا المسار وتخلق الفرص للشباب والاقتصاد، كون الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، مستشهداً في هذا السياق ببرنامج «فكرة» لتحفيز الإبداع والابتكار وتمكين الموظفين والشباب في مملكة البحرين.

فرص اقتصادية جديدة

واستعرض المنتدى تعزيز فرص الاقتصاد الجديد في المنطقة العربية بأيدي الشباب، من خلال جلسة حوارية رئيسة لمؤسِّس ورئيس مجلس الإدارة لشركة داماك العقارية، حسين سجواني، سلّط فيها الضوء على أهمية دور القيادات الشبابية في صناعة فرص اقتصادية جديدة.

وقال حسين سجواني: «دبي، برؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مدينة شابة عالمية للتجارة».

ودعا سجواني الشباب العربي إلى التبكير واغتنام الفرص والعمل الجاد والإيمان لتحقيق الطموحات وبلوغ الأهداف، مؤكداً أهمية التدريب والتزام القيم وحسن التعامل والتواضع، ناصحاً قيادات الشباب بفتح المجال للاستفادة من تجارب الآخرين والإصغاء لهم، مع عدم التردد في إبداء الرأي ومراجعة وانتقاد الذات وتقبّل النقد البنّاء والاجتهاد.

وناشد سجواني مختلف الجهات الحكومية لتبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي بسرعة على مستويات العمل الحكومي العربي والتمكين الشبابي، منوهاً بكون دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً مختصاً بملف الذكاء الاصطناعي.

ريادة

وعرض المنتدى قصص نجاح ملهمة للشباب العربي وروّاد الأعمال الواعدين ضمن جلسة حوارية بعنوان «قيادات عربية في ريادة الأعمال»، بمشاركة كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي»، محمد بلوط، والشريك المؤسس لشركة «شروق»، محمود عدي، والشريك المؤسس لشركة «تابي»، حسام عرب، وحاورتهم مؤسسة شركة «ممز وورلد»، منى عطايا.

الشباب في الدبلوماسية

وناقش المنتدى دور الشباب العربي الفاعل في العمل الدبلوماسي وتمثيل الإنسان العربي في المحافل الدولية، حيث ألقى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر غباش، كلمة رئيسة حول القيادات الشابة ومستقبل الدبلوماسية العربية، وأكّد دور الشباب العربي كسفراء لقيم المشاركة العربية الإيجابية على الساحة العالمية في التنمية وتقدم الإنسانية.

نجوم عربية في الملاعب العالمية

وأبرز المنتدى قصص النجاح الملهمة للشباب العربي في ميادين الإبداع الرياضي والفني والثقافي، حيث استضاف مجموعة من نجوم الرياضة العربية، هم: السعودي سامي الجابر، والعراقي نشأت أكرم، والعُماني علي الحبسي، الذين سلطوا الضوء على فرص تمكين الشباب العربي في ميادين الرياضة والقطاعات المختلفة المرتبطة بها، مؤكدين الآثار الاقتصادية والتنموية التي تنتج عنها.

إبداع شبابي عربي

وأشركت جلسة قيادات عربية في الفن والثقافة كلاً من الفنان التونسي إل سيد، والمهندسة المعمارية المصرية شهيرة فهمي، وكبير الطهاة المعروف محمد أورفلي من سورية مالك «أورفلي بيسترو»، حيث أشاروا إلى مساحات الإبداع الرحبة المتاحة للمواهب العربية الشابة الواعدة في تخصصات المحتوى الفني والثقافي والتصميمي والتخصصي.

ريادة عربية في الفعاليات الدولية

كما ناقش المنتدى الفرص الواعدة للشباب العربي في تنظيم الفعاليات العالمية، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، ناصر الخاطر، في ختام المنتدى، عن تجربة تنظيم الحدث الدولي والدور القيادي المحوري للشباب العربي في نجاحها.

منصة شبابية بأهداف نوعية

ويسعى «منتدى القيادات العربية الشابة» إلى إطلاق حوارات فعالة حول سبل تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الهائلة في تطوير مجتمعاتهم، وإعداد قيادات شابة متمكنة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كل القطاعات المستقبلية.

وسيكون منتدى القيادات العربية الشابة منصة إطلاق للعديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات العربية المشاركة، وسيسهم في تفعيل دور القيادات العربية الشابة في مجالات أوسع.

مبادرة «القيادات العربية الشابة»

تهدف مبادرة «القيادات العربية الشابة» إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة مع الشباب العربي، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تكوين شبكة ذات تأثير من رجال الأعمال والقادة الاستثنائيين في مجالاتهم لدعم ومساعدة وتوجيه الشباب العربي، والاستفادة من قدرات وخبرات الأعضاء في شبكة «القيادات العربية الشابة» الإقليمية لتحفيز وتمكين قادة الغد من الشباب العرب.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد عزّز زخم مبادرة القيادات العربية الشابة باعتماده، في ديسمبر 2024، تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» برئاسة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعضوية كل من الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من دولة الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، وفاطمة راشد بوجسيم، الأمين العام للقيادات العربية الشابة.

حمدان بن محمد:

. محمد بن راشد أطلق مبادرة «القيادات العربية الشابة» لإعداد جيل من القيادات المؤهلة بالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة لتحقيق التطلعات والطموحات.

. لدينا ثقة مطلقة بإمكانات الشباب العربي، وقدرتهم على المساهمة الإيجابية في تطوير الرؤى الاستراتيجية الفاعلة، وتصميم السياسات الحكومية المؤثرة.

. برامج التمكين وبناء القدرات وصناعة الفرص وتمويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، تكوِّن القيادات المستقبلية الأكفأ لمسارات التنمية العربية الشاملة.

مرزوق الغانم:

. لا يوجد نجاح من دون تحديات وعقبات.. والقائد الناجح هو القادر على الحوار.

. خلفان جمعة بلهول يستعرض 5 فرص مستقبلية واعدة للشباب العربي في الذكاء الاصطناعي، واقتصاد البيانات، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الحيوية، والحلول الزراعية المستدامة.