«شرطة أبوظبي» تحذر من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً، الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم أحلام وهمية وخادعة بالثراء، ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحدّ منها، وتوعية المجتمع بمخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية، تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.

واستعرض مدير قطاع الأمن الجنائي أمثلة لعمليات الاحتيال عن طريق منصات التداول الوهمية، حيث يقوم المحتال بنشر إعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز صدقيته، وعند الإيداع فيه يقوم بزيادة الأرباح بشكل (وهمي) للاقتناع وإيداع مزيد من الأموال، لكن عند محاولة السحب لا يمكن الوصول إلى الأموال المودعة.

ونبّه إلى خطورة الاستجابة لروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة، تدّعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحال شهيرة، وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور، مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيّف.

وطالب الجمهور بضرورة الحذر والانتباه لأكاذيب المحتالين الذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وحثّ مستخدمي الإنترنت والأجهزة الذكية على ضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدّي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجّه إلى أقرب مركز شرطة، أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي - خدمة مركز الشرطة في هاتفك، وفي حالة العمليات الاحتيالية أو المشبوهة يرجى سرعة التواصل مع أمان على الرقم 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو عبر البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae تعزيزاً لجهودها في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.