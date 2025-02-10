زكي نسيبة: 40 ألف درهم تمويل لكل فريق للمشاركين في "برنامج البحث العلمي المتطور"

أعلن المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، إطلاق دورة جديدة من برنامج البحث العلمي المتطور بالتعاون بين جامعة الإمارات ومركز الشباب العربي.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، إنه في إطار تمكين الشباب العربي نعلن عن دورة جديدة من برامج البحث المشترك التي تطلقها سنويا جامعة الإمارات العربية المتحدة وأن يشاركنا الرحلة هذا العام مركز الشباب العربي بقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي.

وأضاف: "يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب العربي في البحث العلمي المتطور ويدعم محور هذا العام تطوير حلول بحثية متطورة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتوفير فرصة لـ10 فرق بحثية يتكون كل منها من 3-5 طلاب يعملون كفريق عمل وبإشراف مباشر مع الأكاديميين المتخصصين من الشباب العربي لفترة تصل إلى 8 أشهر وبتمويل 40 ألف درهم لكل مشروع، فيما يركز المشروع على إعداد مشروعات علمية وتطوير حلول قابلة للتطبيق".

وتابع: "كما يشارك في العديد من المؤتمرات ويعمل البرنامج عل تحقيق التعاون العلمي بين جامعة الإمارات وعدة جامعة دولية ويؤسس للشباب نحو المستقبل بما يساهم في تشكيل مجتمعات أكثر استقرارا وتطوراً".