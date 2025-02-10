«إقامة دبي» تطلق مبادرتين لتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مبادرتين استراتيجيتين جديدتين، تعزيزاً لنهج الابتكار واستشراف المستقبل، ودعم رؤية دبي الطموحة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتطوير والابتكار.

وتمثّل هاتان المبادرتان خطوة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاقهما من خلال مختبر الابتكار لعام المجتمع، الذي يعد منصة متقدمة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الاستدامة للأجيال القادمة.

وتشمل المبادرتان استوديو مسرعات وحاضنات الابتكار، الذي تم إطلاقه في جامعة روشيستر، ليكون منصة ديناميكية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات ملموسة، وفق معايير المعهد العالمي للابتكار (GInI)، ومركز تقييم جودة الدراسات المستقبلية، الأول من نوعه عالمياً الذي يعمل على تحليل وتقييم الدراسات المستقبلية، وفق أسس علمية تدعم صنع القرار، وتعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل.

كما نتج عن مختبر الابتكار اقتراح 33 برنامجاً مبتكراً في مجال المسؤولية المجتمعية، مستوحى من أفضل الممارسات العالمية، وتعمل الإدارة العامة على تنفيذ هذه البرامج تدريجياً خلال عام المجتمع، لتعزيز الروابط المجتمعية ودعم التنمية المستدامة.

وأكد المدير العام للإدارة، الفريق محمد أحمد المري، أن هذه المبادرات تعكس التزام دبي بالابتكار والاستعداد للمستقبل، قائلاً: «الابتكار ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق مجتمع قوي ومستدام، وهذه المبادرات تعكس التزامنا برؤية استراتيجية تترجم القيم المجتمعية إلى مشروعات مؤثرة».

من جانبه، أشار مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، العميد عبدالصمد حسين سليمان البلوشي، إلى أهمية هذه الخطوة، مضيفاً: «نواصل تعزيز الأداء المؤسسي عبر تبنّي أحدث الممارسات العالمية في الابتكار، ونعمل على بيئة عمل محفزة للإبداع، تتيح للكفاءات تطوير حلول نوعية ترتقي بالخدمات وتعزز جودة الحياة».